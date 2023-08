"GZSZ"-Laura & John: Showdown mit Zoe! Schießerei endet dramatisch

Klar, dass John sich nicht lange bitten lässt und zum vereinbarten Treffpunkt, den verlassenen Flugplatz, fährt. Dort erwartet ihn bereits Zoe mit einer Pistole in der Hand und führt ihn zu der gefesselten Laura. "Sie will uns beide umbringen", schluchzt sie. Er versucht, seine Freundin zu beruhigen, und verspricht ihr: "Ich werde das nicht zulassen!" Währenddessen entdeckt Zoe, dass kein Geld in der Tasche, die John mitgebracht hat, ist. "Ihr werdet beide sterben. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge und wer, wen zuguckt", sagt sie wütend und zielt mit der Knarre auf die beiden. In letzter Sekunde kann sich Laura aus den Handfesseln befreien und schupst Zoe zur Seite. Doch ihr Schuss trifft John am Arm. Wird er überleben? Kann Zoe fliehen? All das erfahren wir in den nächsten Folgen von "GZSZ". Immer montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL.