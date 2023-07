"GZSZ"-Laura & John: Felix von Jascheroff packt aus! "Damit rechnet man nicht"

Obwohl John Laura nicht vergessen kann, ließ er sich auf Geheimagentin Zoe (Lara Dandelion Seibert)) ein. "John trauert grundsätzlich immer allein im stillen Kämmerchen, doch in einem schwachen Moment, im Rausch des Alkohols, erwischt Zoe ihn. John lässt sich fallen, will vergessen und lässt sich für einen kleinen Moment auf sie ein", erklärt Felix im Interview mit RTL. Hat ihre Affäre überhaupt eine Chance? Schließlich liebt er eigentlich Laura. "John ist eine ehrliche Haut. Wird er es also Laura gestehen, wenn sie wiederkommen sollte? Und wenn Laura ihn liebt, dann werden die beiden das schon schaffen, oder?"