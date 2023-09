"GZSZ"-Laura & John: Katastrophe nach der Verlobung! Es wird immer schlimmer

Laura (Chryssanthi Kavazi) und John (Felix von Jascheroff) mussten in letzter Zeit einiges durchmachen. Laura starb fast bei einem Flugzeugabsturz, konnte sich in letzter Sekunde retten und haute mit dem Geld der Aktien-Betrüger ab. Doch Geheimagentin Zoe (Lara Dandelion Seibert) wir ihr immer dicht auf den Fersen. Kurz nachdem Laura zurück in den Kolle-Kiez kehrte, wurde sie von Zoe entführt. Am alten Flugplatz kam es dann zum finalen Showdown. John wurde angeschossen, Zoe verhaftet. Doch das war's leider noch nicht...