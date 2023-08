"GZSZ"-Lennart Borchert: Juhu, ein Baby mit seiner neuen Freundin!

Doch der Hund soll der nicht der einzige gemeinsame Schritt bleiben. "Wir reden schon über unsere Zukunftspläne, wie einen Kinderwunsch oder ob wir uns eine Immobilie anschaffen, um etwas Gemeinsames aufzubauen", so Lennart. "Also ich glaube, mental bin ich bereit dafür, überlasse es aber so ein bisschen dem Zufall. Also nicht Zufall in dem eigentlichen Sinne, sondern, dass ich den Gedanken in meinem Kopf reifen und wirken lasse."