"GZSZ"-Moritz & Luis: Süße Überraschung nach dem Liebescomeback! Darsteller packen aus

Und wie geht es mit dem "GZSZ"-Traumpaar weiter? "Luis und Moritz werden erstmal die gemeinsame Zeit genießen und wieder zurück zu ihrem alten Glück finden. Auch die 'B4-Scharf'-Freundesgruppe mit Jonas wird wieder reaktiviert und die Freunde können wieder als Trio durchstarten", berichtet Marc. "Und wie es zwischen den beiden in ihrer Beziehung weitergeht, bleibt wohl offen. Selbst ich weiß noch nicht, wie die Zukunft aussehen wird, aber so viel ist klar: Die beiden haben bzw. werden jeweils einen Brautstrauß fangen. Luis auf Michi’s Hochzeit und Moritz demnächst. Vielleicht läuten ja bald nochmal die Hochzeitsglocken? Unsere Autor:innen schreiben erst die neuen Storys." Es bleibt also spannend!