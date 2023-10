GZSZ: Sensations-Comeback! SIE kehrt nach drei Jahren zurück

Was Joana besonders an ihrer Serienrolle mag? Ihre geheimnisvolle und manchmal auch zwielichtige Art. Deshalb ist die Schauspielerin schon gespannt, in welche Geschichten Rosa dieses Mal verwickelt sein wird. Eines verrät die Darstellerin schon jetzt: Rosa ist vorsichtiger geworden, weil ihre Bankgeschäfte in Asien kein gutes Ende nahmen. "Deswegen möchte sie einfach gucken, was es Neues zu reißen gibt", so Joana. Was genau passiert? Das erfahren wir ab dem 24. Oktober bei RTL. Bei RTL+ ist ihre Comeback-Folge bereits jetzt abrufbar.