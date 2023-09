"GZSZ"-Sila Sahin allein auf dem Oktoberfest: "Wir sind uns sehr, sehr nahe gekommen!"

Sila Sahin hat in diesen Tagen mächtig viel Spaß! Auf dem Münchner Oktoberfest zeigt sich die hübsche 37-Jährige in einem roten Dirndl und überaus gut gelaunt. Die schönen Momente, die sie gerade erlebt, teilt die Schauspielerin mit ihren Followern auf der Social-Media-Plattform "Instagram". Dort gewährte die "GZSZ"-Darstellerin ihren Fans intime Einblicke in die feuchtfröhliche Zeit, die sie gemeinsam mit Cathy Hummels und den anderen Gästen auf den Wiesn verbringt. Dabei kam es auch zu einer pikanten Beichte.

Gemeinsam mit der Autorin Carolin Checke, die ebenfalls auf der Gästeliste von Cathy Hummels' "Wiesn Bummel" stand, zeigte sie sich in ihrer "Instagram"-Story und plauderte ein Detail aus: "So, die Caro ist auch hier. Wir kennen uns aus "Showtime of my Life". Das war eine super tolle Sendung. Und wir sind uns da sehr, sehr nahe gekommen." Nanu! Ist die Autorin etwa mit Sila Sahin auf Kuschelkurs gegangen? Nicht ganz! "Also, emotional würde ich sagen. In jeglicher Hinsicht", wie die gebürtige Berlinerin weiter ausführt. Mehr Details verriet sie allerdings nicht. Doch eine so hochemotionale Sendung wie "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" schweißt eben zusammen, besonders emotional...