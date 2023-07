"GZSZ"-Star Ulrike Frank & Mann Marc: Überraschendes Statement! "Doch dann kam uns das Leben dazwischen..."

"Mein Mann ist einfach ein ganz wunderbarer Mensch", schwärmt Ulrike Frank gegenüber "Closer". "Er bereichert mein Leben in allen Facetten. Es ist ein großes Geschenk, so jemanden in seinem Leben haben zu dürfen. Der Alltag mit ihm ist immer wieder frisch und überraschend." So liebevolle Worte – und das nach fast 24 Jahren Ehe! Zur Silberhochzeit im kommenden Jahr würden die beiden darum gerne ihr Ehegelübde erneuern.

"Als wir 1999 geheiratet haben, hatten wir beide sehr wenig Zeit", erinnert sich die Schauspielerin im Gespräch mit "Closer". "Ich habe auf Mallorca eine tägliche Serie gedreht. In meinem Urlaub bin ich nach Berlin geflogen, und wir sind spontan aufs Standesamt." Die große Feier fiel damals aus. "Wir wollten sie im Jahr darauf nachholen – doch dann kam uns das Leben dazwischen. Wir haben es einfach nicht geschafft und Jahr für Jahr weiterverschoben…"

Irgendwann sei die Idee vergessen gewesen. Doch nun wollen die beiden ihre kirchliche Trauung endlich nachholen. Ulrike hat bereits konkrete Vorstellung von diesem besonderen Tag: "Wir sind eher unkonventionell. Schloss, Kutsche, langes weißes Kleid – das ist alles nicht unser Ding. Ich fände es auch komisch, in meinem Alter noch einmal in einem klassischen Brautkleid mit Schleier vor meinen Mann zu treten. Es soll alles eher speziell, außergewöhnlich und extravagant werden!" Dass Marc auf ewig ihre Nummer Eins sein soll, da ist sich die Pfarrerstochter sicher: "Etwas Besseres als er konnte mir nicht passieren!"