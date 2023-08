"GZSZ"-Susan Sideropoulos: TV-Comeback! RTL hat es bestätigt

Worum es in der Sendung geht? 16 Promis ziehen in ein altes Schloss in Frankreich. Dort treffen sie sich mit Moderatorin Sonja Zietlow an einem runden Spieltisch. Sonja wählt unter allen Spielern, die eine Augenbinde tragen, drei Verräter aus. Die restlichen Kandidaten sind automatisch Loyale, die die Verräter enttarnen müssen. Anstrengen lohnt sich. Wird das Rätsel gelöst, winkt ein Preisgeld von 50.000 Euro. Neben Susan werden u.a. auch Schauspielerin ChriTine Urspruch, Schlagerstar Anna-Carina Woitschack, "Let's Dance"-Gewinner Pascal Hens, Schauspieler Florian Fitz, Film-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph und Rapper Jalil auf Spurensuche gehen. Es bleibt also spannend, wer auf der guten und wer auf der bösen Seite steht...