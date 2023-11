"GZSZ"-Toni: Darstellerin Olivia Marei enthüllt ihr dunkles Geheimnis!

Ihr Ausflug in die USA war für die Polizistin keine leichte Zeit. Bei einem Einsatz geriet sie in eine Schießerei und wurde von einer Kugel getroffen. Seitdem ist Toni abhängig von Schmerzmitteln. "Toni ist nicht nur als Polizistin, sondern auch abseits davon, immer korrekt und für ihre Ehrlichkeit bekannt. Sie würde bewusst nie etwas Verbotenes tun, um sich in einen Rausch zu bringen oder Ähnliches. Dass sie nun ungewollt in diese Suchtspirale gerät, verstärkt den inneren Konflikt zwischen Vernunft und Abhängigkeit noch mehr", verrät Schauspielerin Olivia Marei jetzt im Interview mit Sender RTL.