GZSZ: Mega-Comeback! Dieser Soap-Liebling kommt zurück

Seit dem 22. August steht Olivia wieder für "GZSZ" vor der Kamera. "Ich war die Tage vorher richtig aufgeregt, aber als ich durch die Studiotür kam, war ich einfach nur froh, wieder zurück zu sein – da war jede Aufregung verflogen und ich habe mich sofort wieder heimisch gefühlt", freut sich die 33-Jährige im Interview mit Sender RTL. Auch wenn sich ihre Rückkehr gut anfühlt, hat sich einiges verändert in Olivias Leben. Sie ist Mama von zwei Kindern und muss ihren Alltag danach ausrichten. Doch glücklicherweise bekommt die Schauspielerin Hilfe von ihrer Familie. "Ich habe einfach großartige Unterstützung. Zurzeit sind meine Eltern bei mir in Potsdam und passen auf den Jüngsten auf, während ich mich auf den Dreh vorbereite und am Set bin. Ende der Woche kommen dann mein Mann Johannes und unser großer Sohn aus Wien dazu. Johannes wird noch weiterhin in Elternzeit sein und die wahre Arbeit – Erziehung, Haushalt und Co – übernehmen, während ich am Set spielen darf."