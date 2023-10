"GZSZ"-Toni & Erik: Liebescomeback und ein Baby! Olivia Marei packt aus

"Toni hat im letzten Jahr sehr viel gearbeitet und hatte, im Vergleich zu mir, kaum Freizeit. Nachdem sie sich schweren Herzens gezwungen sieht, sich von Erik zu trennen, weil dieser sich in eine andere verliebt und außerdem wieder einen Gefängnisaufenthalt riskiert hat, stürzt sie sich noch mehr in die Arbeit", erzählt Olivia jetzt im Interview mit Sender RTL. Doch Olivia ist zuversichtlich, dass Toni auch privat wieder ihr Glück findet. "Ich glaube immer noch an eine gemeinsame Zukunft für ERNI. Ich denke schon, dass die beiden sich tief in ihrem Herzen noch lieben, aber erstmal wieder lernen müssen miteinander umzugehen und ihren eigenen Stolz zu begraben."

Olivia kann sich sogar vorstellen, dass die beiden eine Familie gründen. "Ich wünsche Erik und Toni, dass sie genau die Harmonie wieder finden, die mein Mann und ich im echten Leben haben. Wer weiß, vielleicht kriegen ERNI ja auch mal Kinder? Dann gäbe es noch mehr Parallelen zu meinem Privatleben." Ob es bald wirklich zum Liebescomeback und einer gemeinsamen Familie kommt? Das erfahrt ihr in den neuen Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".