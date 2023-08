"GZSZ"-Yvonne & Jo Gerner: Ein Kind! Yvonne macht eine überraschende Verkündung

Yvonne hat sich im Krankenhaus liebevoll um Heimkind Malik (Adrian Kourosh Maaß) gekümmert. Plötzlich kommt ihr der Gedanke, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen. Als sie ihre gute Freundin Katrin (Ulrike Frank) einweiht, äußert sie jedoch ihre Bedenken. Sie befürchtet, dass Yvonne damit nur ihre Trauer kompensieren möchte. Doch Lauras Mutter ist fest entschlossen und weiht ihren Ehemann Jo Gerner (Wolfgang Bahro) in den Plan ein. "Ich würde gerne ein Pflegekind aufnehmen", gesteht sie ihm. Schließlich hätten sie genug Platz in ihrer Wohnung und die finanziellen Mittel. Doch ihr Liebster ist davon überhaupt nicht begeistert. "Das ist eine weitreichende Entscheidung", findet er. "Und du hoffst, dass es dir hilft, über den Verlust von Laura wegzukommen." Yvonne kommt ins Stottern. Hat sie ihre Entscheidung wirklich so gut überdacht? Wird tatsächlich ein Pflegekind bei ihr und Jo einziehen? Und wie wird Yvonne reagieren, wenn sie rausfindet, dass Laura doch noch lebt? All das erfahren wir in den nächsten Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Immer montags bis freitags um 19:40 Uhr bei RTL.