Hans Sigl: Belogen und betrogen! Jetzt wird es richtig übel für ihn

Offensichtlich kommt es immer wieder vor, dass Betrüger in seinem Namen Menschen anschreiben und Geld fordern. Viele ahnungslose Fans würden so in die Falle gelockt! "Passt bitte auf", wendet sich der Schauspieler darum auf Instagram an seine 173.000 Follower. "Mich haben immer mehr Zuschriften von Menschen ereilt, die auf Scammer und Betrüger hereinfallen." Der Österreicher stellt klar: "Ich schreibe niemanden an, ich bitte niemanden um Geld." Sein Account mit dem blauen Haken sei der einzige echte, alle anderen seien Fake. "Ich verstehe selbst nicht so richtig, wie so etwas zustande kommen kann." Die aktuellen Abzock-Versuche sind nicht die ersten dieser Art: Schon einmal bettelten Betrüger im Namen von Hans Sigl um Spenden für ein Filmprojekt. Eine Frau nahm dafür sogar einen Kredit in Höhe von 150.000 Euro auf. Auch dabei handelte es sich um Betrug!