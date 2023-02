Hans Sigl: Nach 15 Jahren! Fremdgehtragödie beim "Bergdoktor"

Als Dr. Martin Gruber in der TV-Serie "Der Bergdoktor" ist Hans Sigl (53) der charmante Arzt, dem die Frauen vertrauen. Seine Fähigkeit, den Damen tief in die Augen zu schauen, bringt ihr Herz zum Schmelzen und ihr Leben in Turbulenzen. Doch was sich in der kommenden Staffel enthüllt, hat niemand kommen sehen - ein unerwartetes Fremdgeh-Drama.