Hans Sigl und Spitzensportlerin Sabrina Mockenhaupt-Gregor: Jetzt ist es raus!

Seit 2008 begeistert Hans Sigl seine Fans als Martin Gruber in "Der Bergdoktor". Ganze 16 Staffeln lang flimmert der 53-Jährige in seiner Kult-Rolle nun schon über die deutschen Fernsehbildschirme. Klar, dass er sich da eine große Fan-Base aufbauen konnte. Nach wie vor schalten immer noch zahlreiche Zuschauer ein, wenn wieder der Berg im ZDF ruft. So anscheinend auch die deutsche Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt-Gregor. Sie schenkte Hans Sigl nun zumindest auffällig viel Liebe.