Harald Glööckler: Erschütternde Beichte! Der Schmerz ist kaum zu ertragen

In seiner neuen Podcast-Folge stellt der Modeschöpfer sich den Fragen seiner Fans. Einer von ihnen würde gerne noch mehr über seine Kindheitserinnerungen erfahren. "Das ist eine schwierige Frage in meinem Fall, weil ich über meine Kindheit eigentlich nicht mehr so gerne spreche", so Harald.

Trotzdem lässt er sich dazu hinreißen, mit ruhiger Stimme über die schwierigste Zeit seines Lebens zu sprechen. "Mein Vater war gewalttätig und es war ständig Krieg. Kriegsähnliche Zustände. Und ich versuche immer wieder darüber nachzudenken, ob ich mich vielleicht auch nur eine Sekunde daran erinnern kann, dass ich mal als Kind keine Angst hatte, dass meine Mutter blutend am Boden liegt oder vielleicht sogar tot ist", gesteht er. "Das Traurige ist, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Auf der einen Seite versuche ich es immer abzuhaken. Das Thema ist nur, wir schleppen unsere Kindheit ein Leben lang mit uns herum und sie prägt uns. Und wir müssen natürlich gucken und aufpassen, dass sie unser Leben nicht in einem Maße bestimmt, das nicht nur ungesund ist, sondern auch destruktiv, weil es am Leben hindert."

Auch heute noch hat Harald sehr mit seinem Kindheitstrauma zu kämpfen. Und wer kann es ihm verübeln...?