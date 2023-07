Harald Glööckler: "Ich brauche ein neues Leben"

Hinter Harald Glööckler liegen schwere Monate. Die Trennung von Ehemann Dieter zerrte an seinen Nerven, wie er "Neue Post" erzählt: "Ja, ich hatte sehr viele depressive Momente. Das hat mich oft schon sehr runtergezogen." Das lag vor allem daran, dass sein langjähriger Lebenspartner die Trennung nicht akzeptieren wollte. " (...) er wollte weiterhin mit mir zusammenleben, aber ich nicht. Ich war Weihnachten bei ihm und habe ihm das gesagt. Das alles geht natürlich auch an mir nicht spurlos vorbei. Wenn man 35 Jahre zusammenlebt, ist das nicht so einfach. Ich gebe mich zwar immer cool und gelassen, aber das ist nur, weil ich Gefühle nicht gut zeigen kann. Es hat mich auch körperlich sehr belastet, ich hatte in den vergangenen Monaten oft Hüftschmerzen und schlimme Rückenschmerzen."

Doch diese Zeit möchte Harald Glööckler nun hinter sich lassen und einen kompletten Neuanfang wagen. Im Interview mit "Neue Post" spricht er von seinen Zukunftsplänen: "Ich möchte jetzt alles ausleben, was ich lange nicht gemacht habe. Und ich möchte mich dabei nicht verstecken. Ich möchte flirten, einen oder vielleicht auch mehrere Männer kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht finde ich auch noch mal die ganz große Liebe." Doch für den "Pompöös"-Designer gehört zu diesem Neustart noch mehr dazu: "Einfach neu beginnen und mich selbst wieder lieben lernen. Ich habe mich in den vergangenen Jahren in der Beziehung verloren."

Und auf diesem Weg begleitet ihn ein ganz besonderer Mann: Marc Lehmann. "Marc ist ein sehr guter Freund. Er bedeutet mir sehr viel, er tut mir gut und ich genieße die Zeit mit ihm. Ob daraus mehr wird, wird die Zeit zeigen", plaudert Harald Glööckler aus.