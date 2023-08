Harald Glööckler: Riesen Empörung! Damit geht er jetzt endgültig zu weit

Das Bild ist im NRW-Forum Düsseldorf zu sehen; im Rahmen der Ausstellung "Beyond Fame", in der Harald Glööcker aktuell einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen gibt. "Jesus liebte die Huren. Er machte keinen Unterschied zwischen den Menschen", rechtfertigt der schrille Designer das provokante Werk. "In diesem Bild geht es um nichts anderes als Liebe: Jesus und seine Mutter – da ist keine Verachtung, keine Zensur. Wenn Gott in uns allen ist, dann ist es ganz egal, ob wir hetero-, trans- oder homosexuell sind!"