Harald Glööckler & Ehemann Dieter: Geheimnis gelüftet! Das wusste bisher niemand

Harald und Dieter packen aus

Im "Bild"-Interview sprechen die beiden nun Klartext. Von einer Trennung wollen sie nichts wissen! "Mein Mann und ich leben keineswegs getrennt, sondern ich gehe in der Hauptstadt unserem Business nach und mein Mann hat mit 73 Jahren das Recht in unserem Domizil auf dem Land seinen Lebensabend in Ruhe zu verbringen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen", feuert Harald. Über seine Ehe habe er sich außerdem nie beschwert. "Vielmehr war ich verzweifelt über den körperlichen Abbau meines Mannes in der letzten Zeit. Das nimmt man nicht so einfach hin. Die gesundheitliche Verfassung meines Mannes veränderte sich in kurzer Zeit sehr stark in eine bedenkliche Richtung. Dies machte ihm und mir seelisch und psychisch zu schaffen."

Und was sagt Dieter dazu? Der scheint kein Problem damit zu haben, dass sein Schatz nicht mehr bei ihm ist. "Fakt ist, dass ich krank und auf Unterstützung angewiesen bin. Ich kann nicht einmal mehr reisen. Harald ist hingegen in seinen besten Jahren. Er kann nicht zu Hause sitzen und mich pflegen, sondern muss geschäftliche Termine wahrnehmen, deswegen haben wir gemeinsam eine Lösung gesucht und gefunden, sodass ich in Kirchheim versorgt bin und er sich in Berlin auf unser Business konzentrieren kann", erklärt er. Ganz allein ist er natürlich nicht: Seine beiden Töchter, die in der Nähe wohnen, kümmern sich um ihn.

Gibt es also doch kein großes Liebes-Drama? Nein! "Unsere Beziehung ist perfekt, wie sie ist", stellt Dieter abschließend klar.

