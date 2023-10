Harald Schmidt: Bilder aufgetaucht! So sieht sein Leben nach der Talkshow-Rente aus

Was er im Supermarkt so dringend einkaufen muss? Keine Brötchen, Wurst oder Marmelade. Sondern etwas anderes, was der Showmaster dringend für den morgendlichen Frühstückstisch braucht: eine Zeitung! "Die kaufe ich mir gerne am Kiosk, deshalb habe ich kein Abo", verriet Harald Schmidt einmal. Aber da kein Kiosk in Laufweite seines Hauses in dem Stadtteil am Rhein ist, muss es morgens der Rewe um die Ecke sein.

Davor warten noch einige Zwischenstopps auf ihn. Einer am gelben Briefkasten, einer an der Apotheke. Ein Medikament wird noch geholt. Und dann endlich ist das Ziel nah: der Supermarkt seines Vertrauens. Schnell rein, die Zeitung greifen, zahlen, wieder raus – und ab nach Haus! Der Kaffee wartet schon.