Janine Kunze: Sie lüftet das Geheimnis um ihre drei Kinder

Während Janine Kunze im TV mit Vorliebe in unterschiedliche Rollen schlüpft, setzt sie privat lieber auf Kontinuität. In der Rolle als Mutter von drei Kindern und Ehefrau fühlt sich die Schauspielerin zu Hause pudelwohl. Umso schöner, dass ihre eigene Tochter nun in ihre Fußstapfen tritt.