Harry Potter „ruiniert“ – J.K. Rowling attackiert Emma Watson. Sie sucht Versöhnung!

Als J.K. Rowling 2020 erklärte, sie könne ihren „Harry Potter“-Stars „niemals verzeihen“, war das für die Schauspieler ein heftiger Schlag! Schließlich wuchsen sie alle mehr oder weniger mit den Filmen auf. So war Emma Watson gerade einmal 10 Jahre alt, als „Harry Potter und der Stein der Weisen“ abgedreht wurde. Doch der Grund für den plötzlichen Kontaktabbruch waren Rowlings transfeindliche Tweets und ein langer Essay, die weltweit für Empörung sorgten. Emma Watson, Daniel Radcliffe und Co. stellten sich offen gegen die Autorin – und solidarisierten sich mit der Transgender-Community.