Finanzielle Not, niedrige Hartz-IV-Sätze, Perspektivlosigkeit und in der Folge gesundheitliche Sorgen, mit der Reality-Doku „Hartz und herzlich“ wollen die Bewohner der Mannheimer Benz Baracken eigentlich auf die sozialen Missstände am unteren Rand der Gesellschaft aufmerksam machen. Doch zuletzt sorgte die RTLzwei-Produktion immer wieder für Diskussion. So schlägt Kult-Bewohnern wie Dagmar, Elvis und Christine immer mehr Hass und Wut im Netz entgegen. Das geht soweit, dass Christine der Doku nun für immer den Rücken zukehrt, da sie Angst um ihre Kinder hat. Jetzt spricht Benz-Baracklerin über den traurigen Grund für ihr TV-Aus bei „Hartz und herzlich“.