Heidi Klum: Bagger-Beichte! Sie war hinter Thomas Hayo her

"Heidi kam zwei Jahre nach mir als Anfänger-Model nach New York. In dieser Zeit hielt sie sich mit Katalog-Jobs über Wasser und hörte ansonsten ganz oft 'nein'", erzählt er uns am Rande der "Photopia"-Messe in Hamburg. "Es lief überhaupt nicht bei ihr." Die beiden Deutschen lernten sich auf einer Party kennen und wurden schnell enge Freunde. Und schließlich nahm Heidis Karriere doch noch Fahrt auf, und sie startete 2006 mit "Germany’s Next Topmodel". Gerne hätte sie Thomas von Anfang an mit in der Show gehabt – doch der zierte sich zunächst: "Sie musste ganz schön an mir baggern", gibt er zu. "Ich arbeitete damals in einer Werbeagentur und hatte überhaupt nicht den Plan, ins Fernsehen zu gehen. Ich hätte auch gar nicht die Zeit gehabt, mich für mehrere Monate auszuklinken." 2009 kündigte er seinen Job, ging auf eine längere Weltreise und wollte danach frei weiterarbeiten. "Nach meiner Reise fragte Heidi mich erneut. Ich hatte große Zweifel, weil ich mich nicht in eine bestimmte Rolle drängen lassen wollte, habe mich dann jedoch für das Abenteuer entschieden und zugesagt." Eine Entscheidung, die er bis heute nie bereut hat: "Es war eine tolle Erfahrung. Eigentlich wollte ich nur eine Staffel lang bleiben – aber weil es mit Heidi so viel Spaß macht bin ich gleich acht Jahre geblieben."