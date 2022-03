Heidi Klum: Beauty-OP-Schock! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Als Ausschnitte aus Heidis TV-Auftritt in der "Tonight Show" auf Youtube hochgeladen wurden, können Fans ihren Augen nicht glauben. Sie erkennen die GNTM-Jurorin gar nicht mehr wieder. In den Kommentaren werden Stimmen laut, dass Heidi im Gesicht offensichtlich mit Beauty-OPs nachgeholfen haben soll. So schreiben nur ein paar der aufgebrachten Fans Kommentare, wie: "Wow, sie sieht so anders aus. Sie hatte es nicht nötig, etwas machen zu lassen." oder "Das ist nicht mehr Heidi. Sie hätte nicht zu sehr auf Botox setzen sollen". Aber auch auf Instagram halten sich die Zuschauer der Show nicht zurück und kommentieren "Weiß nicht genau, was sie gemacht hat, aber sie sieht ganz anders aus", "Sogar die Nase, ich weiß nicht, irgendwas ist anders" oder "Sieht aus als hätte sie eine OP machen lassen".

Autsch! Ob die Modelmama wirklich beim Beauty-Doc war, ist nicht bekannt. Eigentlich hätte sie bei ihrem straffen Fitness-Programm und gesunden Lifestyle einen solchen Eingriff auch gar nicht nötig.

Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass die 48-Jährige dem Beauty-Wahn verfällt. Mit welche Bildern sie bereits die Fans schockierte, erfährst du im Video: