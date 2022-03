Heidi Klum: Beautywahnsinn! Jetzt legt sie nochmal nach

Nachhilfe in Sachen Jugendlichkeit? Kam für Heidi eigentlich nie infrage, wie sie zuletzt noch im "Allure"-Magazin betonte: "Ich bin sehr stolz darauf, dass ich noch keine Schönheits-OPs hatte. Jeder hat seine eigene Vorstellung davon, was schön ist und was nicht. Die Ergebnisse von Schönheitschirurgie sind in meinen Augen nicht schön!" So der Stand der Dinge – jedenfalls bis letzte Woche! Denn beim Besuch der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (47) hatte Heidi nicht nur die übliche quietschvergnügte Laune mitgebracht, sondern auch ein brandneues Gesicht!

