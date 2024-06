Heidi Klum: Belogen und betrogen! Ihr Herz wurde gebrochen

Heidi Klum (51) ist eine echte Frohnatur. Doch das war scheinbar nicht immer so. Die Frau von "Tokio Hotel"-Gitarrist Tom Kaulitz (34) packt nun aus, dass ein Mann in der Vergangenheit nicht nur ihr Lächeln geklaut, sondern auch ihren Glauben an die Liebe zerstört hat. Die "Germany's Next Topmodel"-Chefin legt eine traurige Fremdgeh-Beichte ab.