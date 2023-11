Heidi Klum: Das ist der wahre Grund für ihren "Bergretter"-Auftritt

Eines darf bereits verraten werden: Es wird sehr dramatisch! Heidi spielt in der Folge "Bruderliebe" (23.11., 20.15 Uhr) eine Eventmanagerin, die ein Familienfest organisieren soll. Bei einem Motorradunfall im Gebirge stürzt sie gefährlich in die Tiefe … Gedreht wurde auf 3.000 Metern Höhe in Ramsau am Dachstein.