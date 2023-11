Heidi Klum: Ehe zu dritt! Wie lange macht sie das noch mit?

The Voice of Germany

Ob sie wirklich wusste, worauf sie sich einließ? Als Heidi Klum (50) 2019 ihren Tom (34) heiratete, war klar: Es wird eine Hochzeit zu dritt. Schließlich sind der Tokio-Hotel-Gitarrist und sein Zwillingsbruder Bill unzertrennlich! Doch was jetzt passiert, ist merkwürdig. Anscheinend will ihr Schwager so sein wie sie! Was ist da los?