Heidi Klum & Bill Kaulitz: Zwillings-Alarm! Sie werden sich immer ähnlicher

Beim Betrachten dieser Schnappschüsse fällt auf: Bill nähert sich optisch immer mehr der Moderatorin an. Hohe Schuhe, Handtasche – Hauptsache, auffällig! Sogar die Frisur ahmt der Sänger nach, trägt statt rabenschwarzem Haar nun feminine "Beach Waves". Auch die Selfie-Motive gleichen sich. Heidi schleckt aufreizend, mit Schmuck behängt und viel nackter Haut am Strand ein Eis – Bill zeigt sich in ganz ähnlicher Pose. Dass der Tokio Hotel-Sänger gerne mit Geschlechterrollen spielt, ist bekannt. "Ich passe in keine Schublade", sagt er. Doch nicht nur das Weibliche an sich scheint es ihm angetan zu haben, sondern auch eine ganz bestimmte Frau. Nicht bloß Heidi wird sich fragen: Will er ihr gefallen? Oder ist es doch sein Bruder Tom, dem er imponieren will? "Eine Zwillingsbeziehung wie unsere ist schon sehr intensiv", sagte Bill einmal. Dass ein anderer Mensch einen so großen Platz im Herzen des Bruders einnimmt – daran scheint er sich noch gewöhnen zu müssen.