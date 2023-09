Heidi Klum: Eiskalt! Sie lässt ihn fallen wie eine heiße Kartoffel

Heidi hat es geschafft. Sie lebt mit ihrem Mann Tom Kaulitz und den Kids in den noblen Hollywood Hills und kann finanziell aus dem Vollen schöpfen. Das VermögenMagazin schätzt ihr jährliches Einkommen auf rund 17 Millionen Euro, ihr Vermögen sogar auf 130 Millionen. Den Großteil ihres Reichtums und ganz gewiss die Voraussetzungen dafür hat Heidi zweifellos ihrem Vater zu verdanken: Günther Klum widmete sein Leben Jahrzehnte lang der Karriere seiner Tochter. Er wich nie von ihrer Seite, unterstützte sie bei all ihren Projekten.

Nach der Hochzeit mit Tom kam es dann zum großen Bruch, seither herrscht Eiszeit zwischen Heidi und Günther, privat wie professionell. Und damit versiegten für Klum Senior offenbar auch die meisten Einnahmequellen. Jedenfalls scheint ihm mittlerweile das Wasser bis zum Hals zu stehen: Gerade flatterte ihm eine stolze Forderung des Fiskus‘ ins Haus, ausgerechnet an seinem 78. Geburtstag: Der Rheinisch-Bergische-Kreis will 24.440,96 Euro von ihm einkassieren. Empört veröffentlichte Günther das Schreiben auf seinem Instagram-Kanal und wetterte gegen den Absender: "Einen besseren Termin konnte der Landrat nicht wählen für seine unberechtigte Pfändung. Klärung folgt. Vielleicht ist das der Dank für über sechs Millionen Euro, die dem Kreis für soziale Zwecke in den vergangenen Jahren gespendet wurden." Warum er diese Summe bezahlen soll, verschweigt er. Dafür bezog die Pressestelle des Landrats Stellung. "Es handelt sich hier um die Vollziehung rechtskräftiger Bescheide, denen ein ordnungsbehördliches Verfahren zugrunde liegt. Wir waren als Behörde rechtlich dazu verpflichtet, dieses Verfahren durchzuführen", heißt es. Und es ist nicht die erste Pleite, die Günther Klum in diesem Jahr ereilt. Auch sein Restaurant "Zum Horn" macht nur Ärger: Erst Personalmangel, dann mittellose Mieter und jetzt ein Pächterwechsel.

Und Heidi? Der scheinen die Probleme und Sorgen ihres Vaters am Allerwertesten vorbei zu gehen: Sie urlaubt lieber luxuriös mit Mama Erna auf Capri und genießt La Dolce Vita. Dass das Verhältnis zwischen ihr und Günther seit Jahren angespannt ist, ist kein Geheimnis. Trotzdem wäre es eine noble Geste, wenn sie in dieser Situation einmal über ihren Schatten springen würde. Die knapp 25.000 Euro könnte Heidi doch locker aus der Portokasse bezahlen…