Heidi Klum: Es ist soweit! Zuckersüßer Babypost von der Modelmama

Während Heidis Tochter Leni seit einiger Zeit in ihre Fußstapfen als Model tritt, hält Heidi ihre anderen Kinder komplett aus der Öffentlichkeit raus. Vor einiger Zeit hatte die 50-Jährige jedoch in den höchsten Tönen von dem Aussehen ihrer Söhne in einem Interview mit dem "People"-Magazin geschwärmt. Henry sei ein "sehr heißer und sehr gut aussehender" Junge und hätte sogar die Zahnlücke seines Vaters Seal geerbt. Sein Bruder Johan sehe aus wie ein "europäischer Fußballspieler" mit "wunderschöner Mischhaut, schönen großen Lippen und wildem und großem Haar." Klingt fast so, als wenn sie auch die Laufstege der Welt erobern könnten. Henry ist ja jetzt alt genug...