Heidi Klum: Es reicht! Sie macht eine knallharte Ansage

Wo ist nur die Zeit geblieben? Kürzlich ist Heidi Klum 50 geworden. Dabei ist sie immer noch so rank und schlank wie zu ihren Anfängen als Topmodel. Wie sie das bloß schafft? Na, durch eisernes Kalorienzählen natürlich! Mickrige 900 Kalorien am Tag – dann ist Schluss für die 1,76 Meter große Schönheit, hieß es. Alles Quatsch, wehrt sich Heidi nun gegen die fiesen Kalorien-Gerüchte. Offen wie nie spricht Klum in Sachen Kilos Klartext.