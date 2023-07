Heidi Klum: "GNTM"-Sensation! Sie castet zum ersten Mal Männer

In der nächsten Staffel von "GNTM" will Heidi Klum zum ersten Mal Männermodels casten. Der Idee kam ihr über den Wolken. "Kann ich Sie kurz was fragen? Ich weiß nicht, ob sie schon mal gesehen, dass ich eine Sendung habe, die heißt 'Germany's next Topmodel". Ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal Männer. Ich würde Sie gerne casten", sagt sie in einem kurzen Clip zu einem attraktiven Flugbegleiter. Der ist sofort Feuer und Flamme. "Warum nicht? Super!", freut er sich.