Heidi Klum: Jetzt hat sie Leni für immer verloren

Sich ständig halb nackt zeigen. In jede Kamera grinsen. Ständig um die Welt jetten, obwohl daheim drei kleine Kinder warten! Und stets dieses Rumgetanze. Vor allem im Internet. "Manches von Mama ist uncool und peinlich", seufzt Leni Klum, wenn sie auf die Aktionen von Mama Heidi angesprochen wird. Von wegen, die Modelmama ist ihr schillerndes Vorbild! Leni will später überhaupt nicht so werden wie ihre berühmte Mutter! Typisch Tochter …