Heidi Klum: Jetzt muss sie Papa Günther retten!

Erst vor wenigen Tagen schaltet Günther eine Anzeige für sein Gasthaus Zum Horn. „Pächter gesucht! Ab dem 1. August 2023“. Dringend! Papa Klum kaufte das urige Gasthaus vor einigen Jahren. Es war die Erfüllung seines Jugendtraums. Denn früher verbrachte er viel Zeit in der Gaststätte Zum Horn in seiner Heimatstadt Bergisch Gladbach, bevor es ihn in die große weite Welt zog. Er restaurierte und sanierte das Anwesen liebevoll. Und er fand sogar ein nettes Pächterehepaar für den Betrieb! Der Laden lief gut. Bis jetzt! Warum das Ehepaar hingeschmissen hat? Unklar. Dazu sagt Günther Klum nichts. Aber Fakt ist: Wenn sich nicht schnell ein Nachmieter findet, dann steht der Laden leer. Finanziell eine Katastrophe bei all dem Geld, das Günther Klum in die Immobilie gesteckt hat!