Heidi Klum: Nackt-Skandal hinter den Kulissen von "GNTM"

Viele Teilnehmerinnen fühlen sich unwohl

Am Huntington Beach in Kalifornien hüpften all die Alten, Jungen, Fülligen und Schlanken nämlich jetzt splitterfasernackt über den Strand – besprüht nur mit Goldfarbe, die heiklen Stellen notdürftig mit ein bisschen Klebeband verdeckt … Und während sich die Kandidatinnen "sexy" in einer Art Hamsterrad rekeln mussten, konnten sich Crew-Mitglieder, Strandbesucher und Fotografen an der Busen- und Po-Parade erfreuen … Dass sich trotzdem kaum jemand dagegen wehrt, liegt vor allem an der ungeschriebenen "GNTM"-Regel: Wer sich nicht auszieht, muss sich warm anziehen – und bekommt am Ende kein Foto! Dieser Druck sorgte schon in den vergangenen Staffeln für bittere Tränen am Set, die Hamburgerin Julia Wulf (damals 20) berichtete später: "Ich habe geweint, weil ich mich so benutzt gefühlt habe und ich mich nackt machen musste vor ungefähr 50 Leuten. Das war so unangenehm!" Heidi lassen solche Aussagen kalt: "Wenn du ganz nach oben willst, musst du die Zähne zusammenbeißen. Jedes Mädchen kann jederzeit nach Hause gehen."