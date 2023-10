Heidi Klum: Plötzlich geht Tom Kaulitz eigene Wege

Tom hat sich erfolgreich aus Heidis Schatten herausgekämpft. Der Entertainer macht inzwischen sein eigenes Ding, statt, wie von allen anfangs erwartet, nur Heidis Anhängsel zu sein. Und wird mit seinen Solo-Projekten überall gefeiert: Die Kaulitz-Brüder Tom und Bill haben sich als sympathische "The Voice"-Juroren zu den neuen Superstars im deutschen TV gemausert. Ihre eigene Sendung, "That’s my Jam", räumte sogar den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" ab. Und ihren beliebten Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" dürfen sie live aus der Hamburger Elbphilharmonie senden. Was für ein Ritterschlag.

Und wo bleibt eigentlich Heidi bei dem ganzen Hype um ihren Tom? Nun, die Klum ist eher, äh, backstage dabei. So reist Heidi als treuer "Groupie" mit, wenn Toms Band "Tokio Hotel" auf Tour ist. Dafür ließ sie dieses Jahr sogar die legendäre "Met"-Gala der "Vogue"-Päpstin Anna Wintour in New York sausen – eigentlich ein Muss in der Modebranche. Kämpft Heidi mit aller Macht um ihre Ehe?

Das Gefälle zwischen dem Paar wächst: Während Toms Karriere rasant an Fahrt aufnimmt, wischt Heidi daheim die Hinterlassenschaften ihrer Hundewelpen weg. Die neuen Familienmitglieder sind eine große Verantwortung. Eine, die Tom nicht übernehmen wollte! "Wenn er dir sagt, er sei noch nicht bereit für einen neuen Welpen und du ihn mit zwei überraschst", verriet Heidi. Eigene Wege zu gehen, scheint ihm jedenfalls zu gefallen. Dabei sollte er seine Liebste aber nicht vergessen...