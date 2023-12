Heidi Klum: Schlüpfrige Aufnahmen am Strand! Sie zeigt sich hüllenlos

Dass Heidi Klum (50) im Netz nicht davor zurückschreckt, immer mal wieder tief blicken zu lassen, ist längst kein Geheimnis mehr. Liebend gern präsentiert sich die GNTM-Chefin in lasziven Posen auf Social Media und setzt ihre Kurven gekonnt in Szene. So auch jetzt bei einem sonnigen Ausflug an den Strand mit Götter-Gatten Tom Kaulitz (34). Die Modelmama postete nun einen Clip auf Instagram, der sie nur mit einem Slip bekleidet zeigt.