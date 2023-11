Heidi Klum: Große Sorge! Sie weicht Schwager Bill nicht mehr von der Seite

Dem Zwillingsbruder ihres Mannes Tom geht es gar nicht gut. Die vielen Auftritte mit seiner Band Tokio Hotel schlauchen ihn. Dazu die regelmäßigen Drehtage für die ProSieben-Show "The Voice of Germany", mit Vor- und Nachbereitung – Bill ist am Ende: "Ich selber habe gemerkt: Ich hatte Panikattacken, ich hab geweint diese Woche, das habe ich auch schon lange nicht."