Heidi Klum: Drama um die Kinder! Ihr Ex schäumt vor Wut

Und wenn es dazu kommt, dürfte Heidis Ex-Mann Seal vor Wut schäumen. Dem Sänger liegt das Wohl seiner Kinder bekanntlich sehr am Herzen, er machte sich in der Vergangenheit schon häufiger Sorgen um deren Sicherheit an der Seite ihrer offenherzigen Mama. Wie 2020, als Heidi für ihre Show "Germany‘s Next Top Model" für drei Monate nach Deutschland übersiedeln und die vier Kids mitnehmen wollte. Viel zu gefährlich in Pandemie-Zeiten, fand Seal damals – und versuchte, den Umzug mit allen Mitteln zu verhindern, zog deshalb sogar vor Gericht. Auch mit den Model-Berufsplänen von Adoptivtochter Leni haderte er zunächst, warnte besorgt, das sei "ein heikler Weg". Man kann sich lebhaft vorstellen, wie Seal reagiert, wenn nun seine drei leiblichen und noch minderjährigen Kinder Henry, Johan und Lou in einer Reality-TV-Show vor aller Welt vorgeführt werden, wahrscheinlich sogar in ihrem sicheren Zuhause, ein gefundenes Fressen für Stalker und Schlimmeres… Auch wenn Heidi sich bei der letzten juristischen Auseinandersetzung mit ihrem Ex durchsetzen konnte, wäre es nicht verwunderlich, wenn der Brite jetzt mit allen Mitteln kämpfen würde, um zu verhindern, dass seine Kids in der Kaulitz-Show auftauchen. Notfalls auch wieder vor Gericht.