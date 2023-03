Heidi Klum & Leni: Die Situation wird immer absurder

"Nach einem langen Tag in der Schule, Treffen mit Freunden und erledigten Hausaufgaben gönne ich mir ein bisschen Me-Time, relaxe und kümmere mich um meine Haut. Eines darf dabei nicht fehlen: Das Capture Totale Le Sérum, das meine Haut aufpolstert, sie strafft und feucht hält", kommentiert das Model ihren Werbe-Post auf Instagram. Klar, dass Lenis Follower ziemlich irritiert sind. "Hautpflege ist wichtig! Aber Anti-Aging für eine 18-Jährige ist lächerlich", schreibt eine Userin. Und eine andere ätzt: "Eine noch nicht mal 20-Jährige braucht so ein Serum, um die Haut zu straffen und aufzupolstern? Hast du in dem Alter nichts Besseres zu tun?" Da fragt man sich natürlich: Was kommt als nächstes? Vielleicht ein Besuch beim Beauty-Doc? Immerhin ist Lenis Anti-Aging-Serum nicht das einzige, was sie für einen ebenmäßigen Teint tut! In einer Berliner Hautklinik ließ sich die junge Frau mit Blaulicht behandeln. Und auch in Sachen Ernährung tut sie alles für den richtigen Glow, zeigt sich regelmäßig mit Ingwer-Shots und Smoothies.

Dass der Teenager so panisch auf ein perfektes Äußeres setzt, kommt wohl nicht von ungefähr: Auch Mama Heidi scheint große Angst vor dem Altern zu haben, zeigt sich bei Instagram regelmäßig mit Filtern und schockte bereits mit einem extrem aufgespritzt aussehenden Gesicht …

Auch interessant:

