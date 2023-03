Heidi Klum & Tom Kaulitz: Die Situation spitzt sich immer weiter zu

Alles begann, als Anfang Februar ihr Hund Capper starb. Schon da war der Schmerz so unerträglich, dass er ihnen beinahe die Luft zum Atmen nahm. Nur wenige Tage später kam der nächste Schock: Auch ihr irischer Wolfshund Anton musste in die Tierklinik – und schloss für immer die Augen. Und schließlich verkündete Toms Zwillingsbruder Bill, dass er am selben Tag um seinen Hund Stitch trauern musste.

"Wir können nicht begreifen, dass wir unser komplettes Rudel, unsere Babys, innerhalb von zwei Wochen verloren haben", so Tom. Nun steht der Verdacht im Raum, dass ihre Hunde vergiftet wurden! Stitch ist gerade bei der Autopsie. Denn eigentlich waren die Vierbeiner doch munter, kollabierten völlig unerwartet.

"Es gibt noch ganz viele Fragen. Auch wir mussten traurigerweise darüber nachdenken, ob es zusammenhängt", erklärt Bill jetzt mit zitternder Stimme. Ein Freund, so erzählt er weiter, sagte ihnen: "Es ist so schrecklich, dass es vielleicht auch jemanden gibt, der euch so schaden will, dass er eure Tiere umbringt."

Natürlich bringt die Tragödie Heidi, Tom und Bill zum Nachdenken. "Ist da vielleicht ein Irrer draußen, der uns schaden will? Diesen Sachen gehen wir auf den Grund", meint Bill. Wer nicht zurückschreckt, Hunde zu vergiften – wie weit würde so jemand gehen? Die Angst muss kaum auszuhalten sein!

Auch interessant

"GNTM": Auch Heidi Klum bekommt ein Umstyling. Im VIDEO erfahrt ihr mehr: