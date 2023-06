Heidi Klum & Tom Kaulitz: Es stimmt! Jetzt machen sie das süße Geheimnis offiziell

So traumhaft das Leben für das Topmodel mit ihrem Musiker bislang in Los Angeles auch war: Die gruseligen Ereignisse dort nehmen immer mehr zu. Auf dem Anwesen von Heidis Schwager Bill Kaulitz trieb sich nachts ein unheimlicher Stalker herum, hielt die Familie und die Polizei in Atem. Und drei Familienhunde starben binnen kurzer Zeit, wurden offenbar vergiftet! Die Sorgen, vor allem um Heidis Kinder, sind kaum zu ertragen.

Nicht verwunderlich, dass es die Vierfachmama nun weit weg zieht: "Heidi will unbedingt bald in die Schweiz kommen", verrät der Schweizer Designer Yannik Zamboni, der mit Heidi befreundet ist. Damit es schnell gehen kann, hält er für die Klums Ausschau nach einem Chalet, einem Luxusfluchtort im Gebirge. "Yannik sucht mir ein schönes Plätzchen", sagt sie. "Tom und ich suchen ein Haus mit Blick aufs Matterhorn. Die Heidi muss doch in die Berge."

Schon 2010 überlegte das Model, zu den Eidgenossen zu ziehen. Angesichts der brenzligen Lage hält sie jetzt nichts mehr auf. Heidi wird mit Tom flüchten, ein neues Leben starten. Um sich wieder sicher fühlen zu können.

