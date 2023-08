Heidi Klum & Tom Kaulitz: Umzug nach Europa! Sie sagen LA Lebewohl

Vor genau vier Jahren gaben sich Heidi und Tom auf Capri das Jawort. Seitdem zieht es sie jeden Sommer zurück an ihren magischen Liebes-Hotspot. Auch jetzt zeigt die Modelmama sich wieder knackig gebräunt und leichtbekleidet unter der Sonne Italiens – und liefert einmal mehr den Beweis, dass Antipasti, Frutti di Mare, Spaghetti, Gelato und Vino ihrer schier unverwüstlichen Figur offenbar rein gar nichts anhaben können. Rank und schlank wie eh und je räkelt sie sich im weißen Sand.

Und Tom gefällt’s! Der Tokio-Hotel-Gitarrist genießt die Auszeit von seinen Bandkollegen und relaxt nach einem heißen Tour-Sommer mit vielen anstrengenden Festivals. Gerüchten zufolge planen Heidi und Tom sogar, sich auf Capri ein Haus zu kaufen. Bereits im vergangenen Jahr sollen die ewigen Turteltauben ein Luxus-Anwesen am Golf von Neapel besichtigt haben. Warum sie nicht schon damals zuschlugen, wissen wir nicht – aber dass Heidis Herz an diesem Fleckchen Erde hängt, ist offensichtlich! Auch ihre Villa in Los Angeles soll teilweise im italienischen Stil eingerichtet sein.

Wie’s nun weitergeht? Selbst die schönsten Ferien gehen irgendwann zu Ende und der Alltag ruft: Auf Heidi warten die Castings für die kommende Staffel "Germany‘s Next Topmodel". Und Tom wird in der Jury von "The Voice" gebraucht. Ciao, Italia – wir freuen uns aufs nächste Mal!