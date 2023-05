Heidi Klum und & Tom Kaulitz: Neuanfang! Sie ziehen endgültig einen Schlussstrich

Hier oben ist es so friedlich. Der Blick über die Berge, die sich majestätisch erheben. Die grünen Wiesen und Wälder. Unendliche Weiten – und kaum ein Mensch zu sehen. Nur Kühe und Ziegen als Nachbarn, dazu das Läuten der Kuhglocken. Heidi Klum kann es kaum erwarten! Sie will weg aus Los Angeles. Flucht in die Schweizer Berge. Weil es in Amerika nicht mehr sicher ist!