„HeidiFest“ im TV: Playback-Show statt Wiesn-Gaudi?

Natürlich lief nicht jeder Auftritt ganz reibungslos – und kleine Ausrutscher gehören bei einer Live-Show einfach dazu. In den sozialen Netzwerken machten sich Zuschauer über mehrere Playback-Pannen lustig. Bei Michelle und Eric Philippi war sekundenlang nur Lippenbewegung zu sehen, ohne Ton. Auch Jürgen Drews (80), der für Heidi Klum einen seiner seltenen Auftritte nach seinem Rücktritt vor drei Jahren hinlegte, sang nicht live – und auch hier kam es zu Tonproblemen. Vorab hatte er zwar noch Blick-Reporter Michel Imhof gesagt, dass es ihm gesundheitlich „sehr gut“ gehe, doch auf der Bühne reichte es nicht für Live-Gesang. Ebenso traten Michael Holm (82) und die Wildecker Herzbuben Wolfgang Schwalm (71) und Wilfried Gliem (79) nicht live auf. Kommentare wie „Mund bewegt sich, aber es kommt nichts“ machten schnell die Runde, viele Zuschauer nahmen es aber mit Humor.