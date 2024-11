Heino regelt sein Erbe - Wer jetzt die Millionen bekommen soll!

Aus tiefer Dankbarkeit und Verbundenheit entschied sich Heino, seingesamtesVermögen seinem ManagerHelmutWerner zu vererben. Schon jetzt hat er Werner seine luxuriöse 300-Quadratmeter-Villa im österreichischen Kitzbühel überschrieben – eine Immobilie im Wert von etwa vier Millionen Euro. „Helmut und seine Familie sind mittlerweile meine Familie. Ohne sie wäre ich vermutlich einsam und in einem Altersheim“, erklärte Heino der „Bild“-Zeitung. „Ich liebe Helmut, seine Frau und ihren Sohn von Herzen. Es fühlt sich richtig an, das, was ich habe, mit ihnen zu teilen.“