Pietro Lombardi: So viel Geld haut er wirklich im Casino raus!

In finanziellen Angelegenheiten geht Lombardi nach eigener Aussage verantwortungsvoll mit seinem Geld um. Er und Rypa teilen sich ein gemeinsames Konto für Haushaltskosten, behalten jedoch ihre persönlichen Finanzen getrennt. "Laura kriegt nicht alles mit, was ich bei diesen Abenden ausgebe, da es mein eigenes Geld ist, das ich frei verwalten kann", erklärt er. So betont der "DSDS" -Juror, dass seine Casino-Besuche in keinem Zusammenhang mit ihrem Streit stehen.